SON DAKİKA
Oruç "Mardin Ramazan Sokağı" Artuklu Fuar Alanı'nda Kapılarını Açıyor
Oruç

“Mardin Ramazan Sokağı” Artuklu Fuar Alanı’nda Kapılarını Açıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Mardin Ramazan Sokağı" Artuklu Fuar Alanı’nda Kapılarını Açıyor

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan “Mardin Ramazan Sokağı”, Ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak üzere Artuklu Fuar Alanı’nda vatandaşların hizmetine sunuluyor.

21 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak Ramazan Sokağı, özellikle çocuklar ve aileler için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik programı kapsamında Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve daha birçok eğlenceli aktivite düzenlenecek.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amaçlanırken, çocukların hem eğlenmesi hem de kültürel değerlerle buluşması hedefleniyor. Kurulacak etkinlik alanı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden programlarıyla Ramazan akşamlarına ayrı bir renk katacak.

Yetkililer, tüm Mardinli vatandaşları ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak ve düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Artuklu Fuar Alanı’nda kurulacak “Mardin Ramazan Sokağı”na davet etti.

