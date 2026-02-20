  • İSTANBUL
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığından "15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftada düzenlediğimiz operasyonlarda 140 şüpheliyi yakaladık." açıklamasında yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca son bir haftada 15 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında 1 milyar 886 milyon lira hesap hareketi bulunduğu saptanan 140 şüphelinin yakalandığı, 80'inin tutuklandığı, 49'unun hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

