Spor
5
Yeniakit Publisher
Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

Galatasaray'ın Juventus zaferi sonrası İtalyan kulüp fena halde karıştı. Yıllardır zirveye oynayan takım şimdi büyük bir değişimin arefesinde... Yönetim oyuncular için flaş kararlar alacak.

#1
Foto - Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 kaybeden Juventus'ta kazan kaynıyor. Teknik Direktör Spalletti, eldeki kadroyla sezonu bitirecek. Yaz döneminde birçok isme veda edilecek

#2
Foto - Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre: Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 2026-2027 sezonunda şu futbolcuları kadroda düşünmüyor:

#3
Foto - Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

Dusan Vlahovic Jonathan David Lois Openda Edon Zhegrova Vasilije Adzic Juan Cabal Federico Gatti Michele Di Gregorio

#4
Foto - Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

Spalletti, gidecek futbolcuları belirlese de kendi mukavelesi de 30 Haziran 2026'da sona erecek. Eğer Juventus'ta bir şeyler değişmezse, tecrübeli hocanın durumu da sorgulanacak. Şu anda İtalyan ekibinde kazan ciddi şekilde kaynıyor. Yeri garanti olan nadir isimlerden biri Kenan Yıldız... YÖNETİM BEKLİYOR Juventus Yönetimi, Spalletti'yle ilgili kesin kararını sezon sonuna doğru verecek. 66 yaşındaki çalıştırıcı, kişisel olarak devam edeceğini düşünüyor. Ancak hoca gitse de kalsa da takımda büyük bir revizyon yaşanacağı kesin... Juventus, transfer döneminde gelen ve gidenler bakımından hareketlilik içinde olacak.


