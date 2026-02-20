Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor!

Spalletti, gidecek futbolcuları belirlese de kendi mukavelesi de 30 Haziran 2026'da sona erecek. Eğer Juventus'ta bir şeyler değişmezse, tecrübeli hocanın durumu da sorgulanacak. Şu anda İtalyan ekibinde kazan ciddi şekilde kaynıyor. Yeri garanti olan nadir isimlerden biri Kenan Yıldız... YÖNETİM BEKLİYOR Juventus Yönetimi, Spalletti'yle ilgili kesin kararını sezon sonuna doğru verecek. 66 yaşındaki çalıştırıcı, kişisel olarak devam edeceğini düşünüyor. Ancak hoca gitse de kalsa da takımda büyük bir revizyon yaşanacağı kesin... Juventus, transfer döneminde gelen ve gidenler bakımından hareketlilik içinde olacak.