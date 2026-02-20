  • İSTANBUL
Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan'da yaygın siber tuzaklar

Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan'da yaygın siber tuzaklar

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ramazan ayında artış gösteren siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı. Manevi duyguların istismar edildiğini belirten Kırık, sahte SMS’ler, sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar ve birebir kopyalanmış internet siteleri aracılığıyla tuzak kurulduğunu ifade etti. Özellikle iftar rezervasyonu, yardım kampanyası ve hediye çeki içerikli mesajlara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını istismar eden siber dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. Sahte SMS, sosyal medya mesajları ve klonlanmış internet siteleri üzerinden tuzak kurulduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, siber dolandırıcıların ramazan ayını fırsat bildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "Bu manevi ayda vatandaşların duygularını sömürmeye başladılar. Özellikle sahte SMS'ler aracılığıyla vatandaşlarımızı tuzağa düşürüyor, kişisel verilerini ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar" dedi. Dolandırıcıların farklı yöntemler denediğini aktaran Prof. Dr. Kırık, kimi zaman sosyal medya üzerinden, kimi zaman da SMS yoluyla vatandaşlara ulaşıldığını ifade etti.

 

İFTAR DAVETİ GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICILIK TAKTİĞİ

En sık kullanılan yöntemlerden birinin sahte iftar rezervasyonu mesajları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Vatandaşlarımıza 'iftar rezervasyonu' adı altında mesaj gönderiliyor. Mesajda, detaylar için linke tıklamaları isteniyor. Linke tıklayan vatandaşlarımız kimlik bilgilerini, T.C. kimlik numaralarını giriyor. Daha sonra sahte bir e-Devlet arayüzüyle karşılaşıyorlar. Bu şekilde tüm kişisel verileri ele geçirilmiş oluyor" diye konuştu.

 

RAMAZAN DESTEK VAADİYLE KURULAN TUZAK

Dolandırıcıların bir diğer yönteminin ramazan yardımı ve hediye çeki vaadi olduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, popüler e-ticaret siteleri ve zincir marketlerin isimlerinin kullanıldığını kaydederek, "Önce bir arkadaşınızın sosyal medya hesabını ele geçiriyorlar. Ardından sizinle iletişime geçerek, ramazana özel 5 bin lira hediye çeki kazandığınızı söylüyorlar. Amaç, sizi ücretli bir mobil servise abone yapmak. Hem paranızdan hem de kişisel verilerinizden oluyorsunuz" dedi. Ramazana özel devlet desteği verildiği yönünde mesajlar gönderildiğini de aktaran Prof. Dr. Kırık, "Sizi arayüzü birebir kopyalanmış sahte bir e-Devlet sitesine yönlendiriyorlar. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ele geçiriliyor. Daha sonra adınıza dolandırıcılık işlemleri yapılabiliyor. Bu çok ciddi bir risk" diye konuştu.

 

BAĞIŞ HASSASİYETİNİ HEDEF ALAN YÖNTEM

İhtiyaç sahiplerine yardım toplama bahanesiyle de dolandırıcılık yapıldığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Ramazan ayında fitre ve zekat vermek isteyen vatandaşlarımızın bu hassasiyeti istismar ediliyor. Kendilerini vakıf ya da dernek olarak tanıtıp, küçük meblağlar talep ediyorlar. Gönderilen hesaplara para aktarmanız isteniyor. Bu noktada mutlaka bağış yapılacak kurum araştırılmalı" dedi.

 

RESMİ DUYURU OLMADAN İŞLEM YAPMAYIN UYARISI

 

Vatandaşlara çağrıda bulunan Prof. Dr. Kırık, "'Devlet yardım veriyor, ramazana özel destek sağlanıyor, fitre ve zekat bağışı topluyoruz' gibi mesajlara asla itibar edilmemeli. Resmi kurum ve kuruluşlardan açıklama gelmeden hiçbir link tıklanmamalı. Aksi takdirde hem kişisel verileriniz ele geçirilebilir hem de banka hesaplarınız boşaltılabilir. Ayrıca cihazlara casus yazılım yüklenmesi riski de var" diye konuştu. Dolandırılan vatandaşların zaman kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "İlgili banka ile hızlıca iletişime geçilmeli ve e-Devlet şifresi derhal değiştirilmelidir" dedi.

