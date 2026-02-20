  • İSTANBUL
Gündem AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de Evrim Keklikler ve Erhan Çelik'in sunduğu programda, "Cumhurbaşkanı hatta" anonsu üzerine yaşanan telaş kısa sürede gündem oldu. Telefona bağlanan kişinin ise taklitçi Muhammed Nur Nahya olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Tv'de canlı yayın sırasında reji ekibinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla programa bağlanacak" anonsu, stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa yol açtı. Sunucular Evrim Keklikler ve Erhan Çelik, beklenmedik bilgi karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

"Cumhurbaşkanı hatta" bilgisinin ardından duruşlarını toparlayan ve heyecanla hattaki sesi dinlemeye başlayan ikilinin yaşadığı telaş, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle o anlarda yaşanan gerginlik ve hazırlıksız yakalanmaları sosyal medyada çok konuşuldu.

 

ERDOĞAN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Ancak kısa süre sonra telefondaki kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığı anlaşıldı. Sesi Erdoğan'a benzetmesiyle bilinen ve sosyal medyada yaptığı taklitlerle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın yayına bağlandığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Nahya'nın performansının oldukça gerçekçi bulunması üzerine yaşanan anlar sosyal medyada gündem olurken, programdaki şaşkınlık anları çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

1
