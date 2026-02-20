  • İSTANBUL
Dünya Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor!
Dünya

Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor!

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda küresel veriler, Batı ile Müslüman ülkeler arasındaki algı ve söylem farkını gözler önüne seriyor.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda küresel veriler, Batı ile Müslüman ülkeler arasındaki algı ve söylem farkını gözler önüne seriyor.

İstatistiklere göre, ABD’de öldürülen kadınların yaklaşık yüzde 30’u kocaları, eski kocaları ya da sevgilileri tarafından hayatını kaybediyor. Buna rağmen bu cinayetler, aşırı cinsiyetçi Hristiyanlık anlayışının ya da Amerikan/Avrupa kültürünün bir sonucu olarak tanımlanmıyor. Olaylar bireysel suç kapsamında değerlendiriliyor.

Bu tür cinayetler, kültürel bir şemayı vurgulayan özel televizyon programlarına ya da geniş çaplı medya kampanyalarına konu edilmiyor. Ayrıca bu vakalar için “şehvet suçu” ya da “töre cinayeti” gibi kültürel referans içeren kavramlar kullanılmıyor.

Arap ve Müslüman dünyasında kadın cinayeti oranının en yüksek olduğu ülke Ürdün olarak gösteriliyor. Ancak burada kaydedilen oran dahi, ABD’de eş veya partner tarafından öldürülen kadın oranının altında kalıyor (yaklaşık %25).

Bu karşılaştırma, Joseph A. Massad’ın Liberalism in Islam adlı eserinde (s.253) yer verdiği değerlendirmeler arasında bulunuyor.

Küresel istatistikler incelendiğinde şu tablo ortaya konuluyor:

Dünyada en fazla evsiz kadın Batı ülkelerinde bulunuyor.

Kimsesiz kalmış kadınların önemli bir bölümü Batı sokaklarında ve huzurevlerinde yaşıyor.

Kadın cinayeti, tecavüz, fiziksel şiddet ve aile içi şiddet oranlarında en yüksek rakamlar Batı ülkelerinde görülüyor.

Çocuk yaştaki kızlara yönelik cinsel istismar oranlarının en yüksek olduğu bölgeler de yine Batı ülkeleri olarak kaydediliyor.

Fuhuş sektöründe yer alan kadın oranlarının en yüksek olduğu coğrafya Batı olarak gösteriliyor.

Dünyada en az kadın yönetici oranına sahip ülkeler arasında Batı ülkeleri bulunuyor.

Erkeklerle kıyaslandığında kadınların mülk edinme oranlarının en düşük olduğu ülkelerin de Batı’da yer aldığı belirtiliyor.

Bu veriler, kadın hakları söyleminin küresel ölçekte nasıl çerçevelendiği sorusunu gündeme getiriyor. Medya söyleminde kadınların Müslüman ülkelerde ezildiği vurgusu öne çıkarken, Batı’daki istatistiklerin aynı yoğunlukta kültürel bir bağlama oturtulmadığı dikkat çekiyor.

