Boğaziçi'nde "Bilim" Değil, "Dikilme" Mesaisi: Kime sırtını dönüyorlar?

Bilimsel Başarı Yok, Eylem Çok!

Üniversite bahçesinde toplanıp sırtlarını binalara dönen bu grubun karnesi ise içler acısı. Kamuoyunun merakla beklediği "Vatanına, bayrağına ve İslami değerlere saygılı nesiller yetiştirme" hedefinden fersah fersah uzak olan bu isimlerin;

Bilim dünyasında geçerliliği olan tek bir özgün makaleleri yok.

geçerliliği olan tek bir özgün makaleleri yok. İnsanlığın hayrına geliştirilmiş tek bir buluş veya teknik araç-gereçleri bulunmuyor.

geliştirilmiş tek bir buluş veya teknik araç-gereçleri bulunmuyor. Tek maharetleri, devletin kurumlarına ve seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı "özgürlük" maskesi altında düşmanlık beslemek.

Demokrasi Mi, Yoksa İdeolojik Körlük Mü?

Kendi dar pencerelerinden baktıkları "demokrasi" kavramını sadece kendi marjinal grupları için isteyen bu güruhun, Türkiye’nin yerli ve milli atılımlarına karşı sergilediği bu lakayıt tavır büyük tepki çekiyor. Vatandaşlar soruyor: “Bir üniversite ülkesine düşman, bayrağına yabancı bireyler mi yetiştirmeli, yoksa bilimin ışığında zeki beyinler mi?”

Yetkililere Çağrı: Bu Tiyatro Son Bulmalı!

Üniversiteyi bilim yuvası olmaktan çıkarıp siyasi bir arena haline getiren, tek tanınırlıkları bahçede dikilmekten ibaret olan bu kişilere karşı yetkililerin bir an önce harekete geçmesi bekleniyor. Boğaziçi, ideolojik saplantıların değil, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi olmalıdır.