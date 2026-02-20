  • İSTANBUL
Gündem Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı
Gündem

Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte, karanlık odakların beslediği sapkın zihniyetler yeniden sahneye çıktı. Kendisini "Lut kavminden" diyerek tanımlayan bir şahıs, yayınladığı videoda Müslümanların kutsal değerlerine ve Ramazan Ayı'na ağır hakaretler savurdu.

Kutsal Ramazan Ayı'na "Terör" Yakıştırması!

Sosyal medyada paylaşılan ve infial yaratan videoda, "Lilith" takma adını kullanan kişi, Ramazan Ayı'nı "11 ayın terörü" olarak nitelendirme cüretinde bulundu. Müslümanların oruç ibadetini ve bu ayın maneviyatını hedef alan sapkın şahıs, İslam ülkelerine yönelik "seksist" yakıştırmasıyla kin ve nefretini kustu.

Lut Kavmi Zihniyeti Yine Sahnede

Tarih boyunca helak edilen topluluklardan biri olan Lut Kavmi'ne özenen bu zihniyet, LGBT adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan sapkınlığın, toplumun sinir uçlarıyla nasıl oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisini bu sapkın topluluğun bir parçası olarak gören kişinin, İslam'ın en temel ibadetlerinden birine saldırması, asıl niyetin "yaşam tarzı" değil, doğrudan "İslam düşmanlığı" olduğunu kanıtladı.

Yetkililer Göreve: Bu Rezalete Dur Denilmeli!

Toplumun dini değerlerini alenen aşağılayan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu tür paylaşımlar karşısında vatandaşlar ayağa kalktı. Sosyal medya kullanıcıları, kutsallara dil uzatan bu hadsizlerin cezasız kalmamasını ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin bu provokasyonlara karşı acilen harekete geçmesini bekliyor. Aile yapımızı ve inanç dünyamızı hedef alan bu LGBT terörüne karşı devletin en sert tedbirleri alması yönünde çağrılar çığ gibi büyüyor.

Turan

İğrenç. Midem kalkıyor bunları gördükçe. Sansürleyip yayınlamalı...

Cem

Ben bunu ... bir yerlerden tanıyorum, ama hangisidir bilemedim.
