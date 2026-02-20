ATM arızasına balyozlu çözüm! Gözü dönen şahıs bankamatik parçaladı!

  • İSTANBUL
Kastamonu’da sabah saatlerinde meydana gelen akıllara ziyan olayda, bir vatandaşın öfkesi banka ATM’sini hurdaya çevirdi. Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine para çekmek için giden C.Ö. (48), düzeneğin teknik arıza vermesi üzerine adeta cinnet getirdi. Dakikalarca işlem yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan şahıs, hıncını makineden çıkarmaya karar verdi.

Kastamonu’da bir şahıs teknik arıza sebebiyle para çekemediği ATM’yi balyozla kullanılmaz hale getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinin önündeki ATM’den para çekmek isteyen C.Ö. (48), teknik arıza sebebiyle işlemini gerçekleştiremedi. Dakikalarca uğraşmasına rağmen işlemi gerçekleştiremeyen şahıs, bir süre sonra banka şubesinin önüne balyozla geldi. C.Ö., balyozla vurarak ATM’yi kullanılmaz hale getirdi.

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

