Federal personelle al gülüm ver gülüm Epstein'in yeni kankaları ortaya çıktı

Gündem

Yeniakit
Giriş Tarihi:
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, özel adası yakınlarında görevli bazı Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) personeliyle menfaat ilişkisi kurduğu belirtildi.

The New York Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelere göre, Epstein 2008-2016 yıllarında, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" adası yakınlarındaki St. Thomas'ta görevli bazı CBP personeliyle "menfaat ilişkisi" kurdu.

Epstein, adaya giriş çıkışı kontrol eden bazı CBP personeline yiyecek, helikopter gezileri ve finansal tavsiye gibi imkanlar sağladı. Bunun karşılığında ise Epstein'in, kontrollerden "hızlı geçmesi" ve "sorunlarının çözülmesi" sağlandı.

Kayıtlara göre Epstein'in 2019'da ölmesinin ardından bu durum soruşturma konusu da olurken soruşturmanın nasıl sonuçlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Belgelerde, Carol Montgomery isimli bir CBP personelinin, Epstein'den tavsiye ve finansal destek istediği de görülüyor.

Montgomery'nin, Epstein hakkında medyada çıkan haberlerin ardından kendisine gönderdiği e-postada, "Başını dik tut ve seni çok önemsediğimi bil." yazdığı aktarılıyor.

Diğer belgelerde ise Epstein'in CBP personeline yeni bilgisayarlar hediye etmek istediği yer alırken söz konusu personeli adasında öğle yemeğine de davet ettiği ortaya çıktı.

Epstein'in ayrıca, bazı personeli helikopterle geziye çıkardığı ve bir personeli ise adadaki ziyaretçilerine müzik aleti çalması için tuttuğu belirtildi.

Epstein'in bir çalışanının gönderdiği e-postada ise "(CBP memuru) Sizi arkadaşı olarak gördüğü için ücret istemediğini söyledi ama ona bir şey vermek isterseniz memnuniyetle karşılar." ifadelerini kullandığı görüldü.

