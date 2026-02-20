Hatay'daki depremden sonra korkutan açıklama!
Hatay'da meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremin ardından, ''Süreç bitmiş değil fay sistemi denge arayışını sürdürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken uzman isimden tedirgin eden bir açıklama geldi.
"Süreç bitmiş değil"
Kırıkhan'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş şunları kaybetti:
"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."