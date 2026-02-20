  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
Gündem Hatay'daki depremden sonra korkutan açıklama!
Gündem

Hatay'daki depremden sonra korkutan açıklama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay'daki depremden sonra korkutan açıklama!

Hatay'da meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremin ardından, ''Süreç bitmiş değil fay sistemi denge arayışını sürdürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken uzman isimden tedirgin eden bir açıklama geldi.

"Süreç bitmiş değil"

Kırıkhan'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş şunları kaybetti:

"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."

Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin
Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin

Kobi

Hisarcıklıoğlu’ndan deprem bölgesi için çağrı: KOSGEB kredileri ertelensin

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yerel

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları
Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları

Gündem

Antalya'da Yüzyılın Miras Depremi: 5 Yıldızlı 3 Otel İçin hukuk savaşları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23