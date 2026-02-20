İşte altın zengini iller! Hangi şehire kaç gram altın düşüyor!
Banka hesaplarındaki altın miktarı baz alınarak iller bazında kişi başına kaç gram altın düştüğü de belli oldu. Pek ilk sırada bakın hangi şehir var?
Altın, yüksek performansı ile yüzleri güldürdü. Özellikle son 5 yıllık dönem dikkate alındığında, 2020 yılını 455 TL’den tamamlayan gram altın, 2025’in sonunda 5.950 TL’ye kadar yükseldi.Türkiye gazetesindeki habere göre yeni yılın ilk 2 ayı da geride kalmak üzereyken, spot piyasada gram altın fiyatı 7.000 TL’ye yakın seyrediyor. Böylece 5 yılda fiyatlarda yaklaşık 14 kat artış yaşandı.
Sadece banka mevduatları kapsamında Aralık 2025 verilerine göre iller bazında kişi başına düşen altın miktarı en yüksek şehirler şöyle sıralanıyor:
-Trabzon: 6,4 gram -Rize:6,4 gram
-Burdur: 6,4 gram -Balıkesir: 6,4 gram
-Çanakkale: 6,7 gram
-Antalya: 6,7 gram
-Eskişehir: 6,8 gram
-Malatya: 6,9 gram
-Karaman: 6,9 gram
-İzmir: 7,2 gram
-Isparta: 7,5 gram
-Karabük: 7,6 gram
-Muğla: 7,9 gram
-Ankara: 9,1 gram
-İstanbul: 11,3 gram kaynak: internethaber
