Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Rusların, ülkede 23 Şubat’ta kutlanacak Vatan Savunucuları Günü için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Mısır ve BAE gibi sıcak iklimler yerine Türkiye'yi tercih eden Rusların bu kararı Moskova'yı bile şaşırttı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların, ülkede 23 Şubat’ta kutlanacak Vatan Savunucuları Günü'nde uçak bileti talebine dair bilgilere yer verildi.

 

Yurt dışı destinasyonları tercih eden Rus yolcuların yüzde 28'inin Türkiye'ye bilet aldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'yi yüzde 18 payla Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 13 ile Çin'in takip ettiği kaydedildi.

 

 

Açıklamada, iç pazarda ise Moskova'nın yüzde 27 payla ilk sırada yer aldığı bilgisine yer verilirken, St. Petersburg'un yüzde 16 ile ikinci, Murmansk'ın yüzde 12 payla üçüncü sırada bulunduğu belirtildi.

 

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, turizm talebinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında önemli bir fark bulunduğunu belirterek, "Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." ifadesini kullanmıştı.

