  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor! Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan’da yaygın siber tuzaklar AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü
İSLAM Ramazan’ın ilk cumasında hutbenin konusu…
İSLAM

Ramazan’ın ilk cumasında hutbenin konusu…

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasında, "Ramazan, Cami ve Hayat" konulu hutbe okundu.

Ramazanın Allah'ın rahmet ve mağfiretinin yağdığı, bereket ve inayetinin evlerden sokaklara taştığı müstesna bir zaman dilimi olduğu belirtilen hutbede, "Ramazan-ı Şerif, gönüllerimize inşirah vermek, kulluğumuzu sıratı müstakim üzere tahkim etmek için bizlere sunulmuş büyük bir nimettir. Rabb'imize, ailemize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak için bizlere bahşedilen kıymetli bir hazinedir." ifadelerine yer verildi.

 

Ramazanın birçok kazanımların yanı sıra camilerle bağı yeniden tesis etmek, kuvvetlendirmek ve geliştirmek için de nice fırsat sunduğu vurgulanan hutbede, "Ramazan-ı Şerif, ezanları, mukabeleleri, ilim halkaları, teravihleri ve avlusunda kurulan iftar sofralarıyla cami merkezli bir hayatı inşa ve ihya etmemize vesile olmaktadır. Zira camiler, medeniyetimizin beşiği, şehirlerimizin kalbidir. Camiler, imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Camileri inşa etmedeki amacın kubbeler altında, minarelerin gölgesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruna erişmek olduğu vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Aile bağlarının zayıfladığı, akraba ve komşuluk ilişkilerinin tükenme noktasına geldiği bir çağda yaşıyoruz. İnsan, günden güne yalnızlaşmakta, kalabalıklar içinde kimsesiz kalmaktadır. Dünya nimetlerine aşırı meyletmenin yol açtığı huzursuzluk, kişinin hayatı dünyadan ibaret görmesine, maneviyattan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

 

Yaşadığımız bütün bu sıkıntıların çaresi ise cami ile hayat arasındaki bağı güçlendirmekten, İslam'ın evrensel hakikatlerini, bizi biz yapan değerleri yeniden gündemimize taşımaktan geçmektedir.

Ramazanın huzur veren manevi havasından daha fazla istifade edebilirsek özümüze dönebilir, kulluk şuurumuzu canlı tutabiliriz."

Büyükşehir'den Ramazan'da gönülleri ısıtan hizmet
Büyükşehir'den Ramazan'da gönülleri ısıtan hizmet

Oruç

Büyükşehir'den Ramazan'da gönülleri ısıtan hizmet

"Mardin Ramazan Sokağı" Artuklu Fuar Alanı’nda Kapılarını Açıyor
“Mardin Ramazan Sokağı” Artuklu Fuar Alanı’nda Kapılarını Açıyor

Oruç

“Mardin Ramazan Sokağı” Artuklu Fuar Alanı’nda Kapılarını Açıyor

Vatandaşlardan yoğun ilgi! Tarihi Ulu Cami'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı
Vatandaşlardan yoğun ilgi! Tarihi Ulu Cami'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı

İSLAM

Vatandaşlardan yoğun ilgi! Tarihi Ulu Cami'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı

Ali Mahir’den Ramazan şov! "Mersinli bir teyzenin isyanı" konulu kısa video!
Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video!

Siyaset

Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23