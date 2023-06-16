Mardin Ovası'nda son 5 yılın en verimli ve en kaliteli hasadı yaşanıyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Başkanı Aykut Göymen, alım sezonunun açılmasıyla ilk toplantısını Mardin Kızıltepe Hububat Merkezi'nde çiftçilerle gerçekleşti.

Ahmet Güldal ve yanındaki heyetine Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter eşlik etti.

Hububat Merkezi'nde çiftçilerle bir araya gelen Güldal, alım sezonunun açılmasıyla mahsul alış-satış fiyatları, devlet tarafından mahsullerin alınmaya başlandığını ve bu hususta oluşan randevu sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Mardin Ovası'nın, Güneydoğu Bölgesi genelinin en verimli ve en önemli kalitesine sahip olması nedeniyle ilk toplantılarını burada gerçekleştirdiklerini belirten Güldal, "Mardin Ovası bizler için çok önemli bir tarım bölgesidir. Dolayısıyla 2023 hasat dönemi sürecinde ilk ziyareti burada gerçekleştirmekteyiz. Birçok zorlu dönemlerden, kuraklık risklerinden geçtik. Ama çok şükür şubat ayından sonra yağışlar olumlu yönde etkili oldu. Sonucunda da hem rekolte de hem de verimlilikte olumlu yönde seyredildi." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimiz sektörümüzün en önemli üreticisidir"

Açıklanan mahsul fiyatları hakkında da konuşan Güldal, hububat alımlarının başladığına dikkat çekti.

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Güldal, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hububat fiyatları açıklandı. 8,220 ekmeklik buğday, 7 TL arpa, 9 TL makarnalık buğday olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Bin TL de hububat destekleme primi verildi. Bu bizler için önemli bir gelişmedir. Tarımda elverişliliğin, çiftçinin refahının sürdürülebilmesi için bu tür destekler yapılmaktadır. Çiftçi dostlarımız, arkadaşlarımız sektörümüzün en önemli üreticisidir. Devletin belirlediği fiyatlar öncelikle esas alınmalıdır. Hükümet alımlara başladı. Mardin'de 9 Haziran itibaren mahsul alımlar başladı. Randevu konusunda yoğun bir süreç yaşanmakta. Mardin'de alım yeterliliği kapasitesini arttırma uzlaşısına vardık. 19 Haziran Pazartesi gününden itibaren alım yerlerindeki miktarlarımız şu anda 1200-1300 ton civarındadır. Önce 3000 ondan sonra 4000 ton alım kapasitesine çıkaracağız." dedi.

Çiftçilerin kaygılarını gideren Güldal, "Çiftçilerimiz aylarca verdikleri emekle mahsul alımı noktasında TMO olarak bize arz edilen son ürüne kadar alım yapacağız. Bundan hiçbir çiftçinin şüphesi olmasın." diyerek kaydetti.

Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Başkanı Aykut Göymen de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan hasat sonucunda Mardin Ovası'nda son 5 yılın en verimli ve kaliteli bir hasadın olduğunu kaydetti.

"Mardin Ovası son 5 yılın en iyi hasadı yaşanıyor"

Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Başkanı Aykut Göymen şöyle konuştu:

"Öncelikle buğday hasadının başladığı bu günlerde bereketin simgesi olan ve kaliteli hububatın merkezi Kızıltepe Hububat Merkezi'nde bulunmaktan çok mutluyuz. Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği olarak hasadın ilk toplantısını Mardin Kızıltepe'de hem buradaki makarnacı meslektaşlarımızla beraber hem de çiftçilerle beraber yapmak istedik. Aldığımız bilgiler son 5 yılın en iyi hasadının olduğu, aynı şekilde kalite noktasında da son 5 yılın en iyi hasadın olduğu yönündedir. Bu konuda ciddi anlamda çok mutluyuz. Açıklanan fiyat ve desteklemeler çiftçinin ellerine geçmesi hususunda hassas davranmaktayız. Bizler için en önemli olan şey çiftçinin ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatın altında satmayarak her yıl ürün devamlılığının artmasını istiyoruz. Bizim için çiftçinin gerçekten para kazanması, sürekliliğe, kaliteye ve toprağına iyi bakması en önemi husustur. Hepimizin ekmek teknesi tarlalardır. Bizler verimli toprağa sahip olduğumuzdan ithal yapmaya gerek duymadan aksine ihracat yapmayı istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor."

Toplantı sonrasında Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Öter, çiftçilerle beraber gerçerkleştirilen toplantı ve katılımları konusunda Güldal'a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu. (İLKHA)