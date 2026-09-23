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Aktüel Mardin Önder Genç Topluluğu standına yoğun ilgi
Aktüel

Mardin Önder Genç Topluluğu standına yoğun ilgi

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Mardin Önder Genç Topluluğu standına yoğun ilgi

Artuklu Üniverstesi kampüsünde Mardin Önder Genç Topluluğu tarafından gençlere yönelik açılan standa yoğun ilgi.

Mardin Önder Genç Topluluğu tarafından açılan standa AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve çok sayıda ziyaretçi ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Mardin Önder İl başkanı Enes güneş, Önder Genç Topluluk Başkanı Zeynep Atasever ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen ziyaretçiler yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler aldılar. Burada Önder Derneği’nin faaliyetleri ile birlikte ziyarete gelen öğrencilere Mardin’in tarihi kültürüne yönelik tanıtımlar yapıldı.

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