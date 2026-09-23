Mardin Önder Genç Topluluğu standına yoğun ilgi

Mardin Önder Genç Topluluğu tarafından açılan standa AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve çok sayıda ziyaretçi ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Mardin Önder İl başkanı Enes güneş, Önder Genç Topluluk Başkanı Zeynep Atasever ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen ziyaretçiler yapılan faaliyetlere yönelik bilgiler aldılar. Burada Önder Derneği’nin faaliyetleri ile birlikte ziyarete gelen öğrencilere Mardin’in tarihi kültürüne yönelik tanıtımlar yapıldı.