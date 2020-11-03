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Aktüel Mardin merkezli 4 ilde "joker" operasyonu: 10 gözaltı
Aktüel

Mardin merkezli 4 ilde "joker" operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:03:28 -
Mardin merkezli 4 ilde "joker" operasyonu: 10 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlılara ait ikametlerde yapılan aramalarda kursiyer ve "joker"lere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile suça konu çok sayıda dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Suç organizasyonu içerisindeki organizatörlerin, ehliyet sınavları öncesi sınava girecek kursiyerlerin yerine, yine suç organizasyonunun içerisinde bulunan aracılar tarafından joker olarak tabir edilen şüphelilere geçmiş sınav sorularının olduğu kitapların ezberletilerek sınava hazırladıkları aktarılan açıklamada, makyözler vasıtasıyla makyaj, saç kesimi ve lens kullanımı yollarına başvurularak jokerin görünüm itibarıyla kursiyere benzetildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Sınav öncesi jokerlere, yerine sınava girecekleri kursiyerin 3. dereceye kadar akrabalarının tüm aile bilgilerinin verildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sınavda joker olarak kullanılan zanlının görevlilerce tespiti ve adli işleme konu olması halinde polise verilecek ifadenin joker ve kursiyerlere ezberletildiği belirlendi. Organizatörler tarafından kursiyerlerden sınav başına 1500 ile 2 bin lira ücret alındığı, ücretin yüzde 50'sinin aracılar vasıtasıyla jokere verildiği, aracılar yoluyla çevre illerde yapılan sınavlara da jokerlerin gönderildiği ya da yine bu illerdeki irtibatlı olunan jokerlerin kullanıldığı belirlendi."



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