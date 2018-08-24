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Mardin eski Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski Mardin Vali Yardımcısı T.K.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:16
Mardin eski Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama kararı bulunan Mardin Eski Vali Yardımcısı T.K.E. gözaltına alınmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen T.K.E terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 20:16
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