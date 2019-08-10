Mardin emniyetinden çocuklara özel ’Yaşam tüneli projesi’

Mardin’de ’Yaşam tüneli projesi’ kapsamında bölge trafik şube müdürlüğünde oluşturulan eğitim pisti açılışı gerçekleştirilerek çocuklar ve protokol üyeleri ’Kemerin ses getirsin’ etkinliği düzenlendi.

Mardin Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde çocukların trafikte eğitimli bir birey olması için oluşturulan proje kapsamında trafik pisti Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyelerinin katılımı ile çocukların hizmetine açıldı. Trafik şube müdürlüğünde oluşturulan eğitim pistinde çocukların ebeveynlerini trafikte hata yapınca uyarmaları, sürat yapmamaları, kemer takmaları, yayalara yol vermeleri ve trafik ışıklarına uymalarıiçin eğitimler verildi. Proje kapsamında trafik eğitim pistinin hizmete girmesi ile çocuklar kendileri için kurulan özel pistte trafik eğitimlerini alarak ailelerin hatalarını görüp uyaracak. Ayrıca 9-31 ağustos tarihleri arasında düzenlenen ’Kemerin ses getirsin’ projesi ile başlatılan yarışmada sosyal medyadan projeyi destekleyen ailelerin çocukları skoter ve kask ile ödüllendirilecek.

Programda bayram arifesi ve bayramda yaşanan trafik yoğunluğu kapsamında sürüler trafik görevlilerince trafik kurallarına uymaları için uyarılarak emniyet kemeri takmalarının önemine değinildi.