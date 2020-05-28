Mardin, Elazığ ve Şırnak'ta camiler ibadete hazır getiriliyor

MARDİN/ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Mardin, Elazığ ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır sessizliğe bürünen ve yarın cemaatleriyle buluşacak olan camilerde dezenfekte çalışması yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, yarından itibaren kademeli olarak ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İl Müftülüğünce, merkez ve ilçelerde belirlenen 180 camide dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getiriliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, il genelinde vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

İl genelindeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yaman, "Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uyarak ibadetlerini yerine getireceklerine inanıyorum. Bu süreçte kurallara ne kadar uyarsak en kısa sürede virüsten kurtularak normal hayatımıza döneriz." dedi.

- Elazığ

Elazığ Belediyesi, yarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete izin verilen cami ve açık alanlarda temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Halkın daha temiz ve huzurlu ibadet yapması için çalışma yürüten Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi, şehirde ibadete açılacak camilerin iç ve dış mekanlarını temizliyor.

Valilik tarafından açıklanan cami, mescit ve açık alanlarda hijyenik koşullarda ibadetlerin gerçekleştirilmesi için ekipler Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde buraları dezenfekte ederek, ibadete hazır hale getiriyor.

- Şırnak

Şırnak Belediyesi ekipleri de İsmet Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ Ulu Cami ve Yeni Mahalledeki Geylani Camisi'nde dezenfekte çalışması yaptı.

Şırnak Müftülüğü de camilerde genel temizlik çalışması yaparak, zeminleri köpüklü suyla yıkadı.