MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi yenilendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Hastanesi yenilendi. Hayvan Hastanesi kedi, köpek yoğun bakımları, acil müdahale birimi, ameliyathane, röntgen, laboratuvar, banyo ve tıraş odası gibi birimleriyle rehabilite edilecek sokak hayvanlarının hizmetinde.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediyenin sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığını kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her alanında biz varız. Modernize ettiğimiz Hayvan Hastanesinde ameliyathane, yoğun bakımlar, röntgen, banyo ve tıraş bölümüne kadar her şey mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. İletişim adresinden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Merkezimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gece gündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hadi Mardin, hep birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkalım."





