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Mardin bayram namazı saati kaçta? | Mardin kurban bayramı namazı kaçta?

Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz | Kurban bayramının ilk günü bu sene 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca vatandaş bayram sabahı bulunacağı şehirdeki bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Mardinli vatandaşlar internette “Bayram namazı kaçta” , “Bayram namazı vakti Mardin” , “Kurban bayramı namazı Mardin” konularını araştırıyor. Peki, Mardin’de bayram namazı kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:14:00 - 2020-07-29 09:28:01
Mardin bayram namazı saati kaçta? | Mardin kurban bayramı namazı kaçta?

Kurban bayramı öncesinde milyonlarca kişi bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelere göre bayram namazı vakitlerini inceliyor. Mardinli vatandaşlar sık sık “Bayram namazı kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Mardin bayram namazı saati kaçta? | Mardin kurban bayramı namazı kaçta?

31 Temmuz Cuma günü Mardin ve ilçelerinde bayram namazının kaçta kılınacağı merak ediliyor. Mardin’de bayram namazı 05:52’de kılınacak.

MARDİN İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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