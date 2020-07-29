Kurban bayramı öncesinde milyonlarca kişi bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelere göre bayram namazı vakitlerini inceliyor. Mardinli vatandaşlar sık sık “Bayram namazı kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Mardin bayram namazı saati kaçta? | Mardin kurban bayramı namazı kaçta?

31 Temmuz Cuma günü Mardin ve ilçelerinde bayram namazının kaçta kılınacağı merak ediliyor. Mardin’de bayram namazı 05:52’de kılınacak.

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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).