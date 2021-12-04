Mardin Artuklu Üniversitesi'nden bölgesel kalkınma adımı

Şehrin ve bölgenin kalkınmasına can suyu olacak akademik birikimlerin Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörleri sahasına aktarılması amacıyla MAÜ tarafından kurulan MAÜKÖK'ün ilk toplantısı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin, Mardin'de Tıp Fakültesini kuran ve turizm alanında yaptığı önemli çalışmalar ile şehre dokunan bir üniversite olarak Mardinlilerin teveccühünü kazandıklarını belirterek konuşmasına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

Özcoşar: 'fikir, düşünce ve altyapı olanakları ve beşerî kaynakları itibari ile bu yapılanmaya hazırız'

"Yeni vizyonumuz çerçevesinde belirlediğimiz odak konularında özellikle turizm alanında önemli bir mesafe kat ederek sahada önemli projeler yürüttük. Haklı bir övünç kaynağı olarak Türkiye'deki turizm fakülteleri arasında en iyi fakülteye sahip olduğumuzu söylememiz mümkün. Bu üniversitemiz için itici bir güç oldu. MAÜKÖK çalışmasıyla sahaya çok daha doğrudan girmeyi hedefliyoruz. MAÜKÖK koordinatörlüğünün yapısını üç ana eksen etrafında oluşturduk. MAÜKÖK yapısı içerisinde; MAÜ ve Tarım Sektörü Temsilcileri (MAÜTAS), MAÜ ve Sanayi Sektörü Temsilcileri (MAÜSAS), MAÜ ve Hizmet Sektörü Temsilcileri (MAÜHİS) kurullarını oluşturduk. Böylelikle alanlarında uzman tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile sahada aktif yer alarak sektörle iş birlikleri, ortak çalışmalar ve projeler üretebileceğiz." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin, fikir, düşünce ve altyapı olanakları ve beşerî kaynakları itibari ile bu yapılanmaya hazır olmasının; toplumun, sektörün ve sanayinin bu konudaki talep ve beklentilerini öğrenmek ve onları bir araya getirmek için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Özcoşar, MAÜKÖK olarak, şehre tüm akademik birimler ile destek sunacaklarının altını çizdi.

Öğrencilerin maddi sıkıntılarını ele alan bir sistem ile çalışacaklarını ifade eden Özcoşar, sanayi ve ticaret dünyasının en önemli ihtiyacı olan nitelikli ara personelin yetiştiği Meslek Yüksek Okullarına yeni bir düzenleme getireceğini ve Meslek Okullarının sektör ile iç içe sahada yer alacağını aktardı.

Daha önce de Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Merkezleri'nin kente dokunan birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Özcoşar, yapılacak çalışmaların MAÜKÖK ile birlikte daha kurumsal bir yapıya dönüşeceğini ve kalkınma stratejilerinin sahada hız kazanacağını ifade etti.

Özcoşar, ilki düzenlenen MAÜKÖK toplantısının, kentte güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olacağına inandığını ifade etti. (İLKHA)