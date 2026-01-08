Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından ABD yönetimi, ülkenin devasa petrol rezervlerini yönetmek için planını devreye soktu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin üç aşamadan oluşacağını ve Venezuela'nın ekonomik çöküşü önlemesinin tek yolunun ABD ile iş birliği yapmak olduğunu belirtti.

Planın birinci aşamasına göre, Venezuela'nın elinde bulunan 30 ila 50 milyon varil arasındaki yüksek kaliteli petrol ABD'ye devredilecek. Rubio, bu petrolün ABD tarafından piyasa fiyatlarından satılacağını ifade ederek, elde edilecek gelirin yolsuzluğa gitmeyeceğini ve Venezuela halkı yararına ABD kontrolünde yönetileceğini aktardı. Başkan Trump da bu gelirin kendi kontrolünde olacağını doğrulamıştı.

İkinci aşamada Venezuela ekonomisinin ve pazarının tamamen Batılı şirketlere açılması hedefleniyor. Rubio, ABD ve müttefiki olan şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişimini sağlayacaklarını belirtti. Bu aşamada ayrıca, muhaliflerin ülkeye dönmesini kapsayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağı duyuruldu.

Senatörlerin "doğaçlama hareket ediliyor" eleştirilerine yanıt veren Rubio, ellerinde muazzam bir kontrol gücü olduğunu savundu. Rubio, "ABD izin vermedikçe Venezuela’nın artık petrol taşıyıp gelir elde etmesi imkansız. Bu bize ülke üzerinde büyük bir etki gücü sağlıyor" dedi. Üçüncü aşama olan "Geçiş" süreci hakkında ise detay vermeyen Rubio, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağını ifade etti.

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada geçici yönetimin yaptırım altındaki milyonlarca varil petrolü ABD’ye teslim edeceğini bildirmişti. Trump, bu operasyonun hem Venezuela hem de ABD halkının çıkarına olacağını ve sürecin bizzat kendi yönetiminde ilerleyeceğini vurguladı.