  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BYD Türkiye'de zengin oldu! İşte 2025'te satılan araç sayısı

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

İsrail’den Otobüslü katliam! Zalimler kendi halkını da böyle ezdi geçti!

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu
Dünya Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!
Dünya

Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela için hazırlanan 3 aşamalı yol haritasını duyurdu. Rubio, "ABD izin vermedikçe Venezuela artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyecek" diyerek ülkenin enerji kaynakları üzerindeki mutlak kontrolün Washington'da olacağını vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından ABD yönetimi, ülkenin devasa petrol rezervlerini yönetmek için planını devreye soktu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin üç aşamadan oluşacağını ve Venezuela'nın ekonomik çöküşü önlemesinin tek yolunun ABD ile iş birliği yapmak olduğunu belirtti.

VENEZUELA PETROLÜ ABD TARAFINDAN SATILACAK

Planın birinci aşamasına göre, Venezuela'nın elinde bulunan 30 ila 50 milyon varil arasındaki yüksek kaliteli petrol ABD'ye devredilecek. Rubio, bu petrolün ABD tarafından piyasa fiyatlarından satılacağını ifade ederek, elde edilecek gelirin yolsuzluğa gitmeyeceğini ve Venezuela halkı yararına ABD kontrolünde yönetileceğini aktardı. Başkan Trump da bu gelirin kendi kontrolünde olacağını doğrulamıştı.

VENEZUELA EKONOMİSİ BATILI ŞİRKETLERE AÇILACAK

İkinci aşamada Venezuela ekonomisinin ve pazarının tamamen Batılı şirketlere açılması hedefleniyor. Rubio, ABD ve müttefiki olan şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişimini sağlayacaklarını belirtti. Bu aşamada ayrıca, muhaliflerin ülkeye dönmesini kapsayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağı duyuruldu.

ABD İZİN VERMEDİKÇE GELİR ELDE EDEMEYECEKLER

Senatörlerin "doğaçlama hareket ediliyor" eleştirilerine yanıt veren Rubio, ellerinde muazzam bir kontrol gücü olduğunu savundu. Rubio, "ABD izin vermedikçe Venezuela’nın artık petrol taşıyıp gelir elde etmesi imkansız. Bu bize ülke üzerinde büyük bir etki gücü sağlıyor" dedi. Üçüncü aşama olan "Geçiş" süreci hakkında ise detay vermeyen Rubio, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağını ifade etti.

"VENEZUELA 30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROLÜ DEVREDECEK"

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada geçici yönetimin yaptırım altındaki milyonlarca varil petrolü ABD’ye teslim edeceğini bildirmişti. Trump, bu operasyonun hem Venezuela hem de ABD halkının çıkarına olacağını ve sürecin bizzat kendi yönetiminde ilerleyeceğini vurguladı.

 

Venezuela’dan yas kararı
Venezuela’dan yas kararı

Dünya

Venezuela’dan yas kararı

Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu
Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu

Dünya

Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu

ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı
ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı

Dünya

ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı

Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği
Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği

Gündem

Venezuela’ya düzen vadi içeride kaos! ABD’nin ‘ZOMBİ’ gerçeği

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

Dünya

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar
ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Gündem

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23