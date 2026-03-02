Kolorektal kanser uyarısı: Sağlık Bakanlığı uyardı: Her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni vaka...
Kolorektal kanser (Kalın bağırsak kanseri) hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni kolorektal kanser vakası görülürken 900 binden fazla kişi bu sebeple hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 20 bin yeni vaka tespit edilirken bu vakaların yaklaşık ?’i 50 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşmaktadır.
Türkiye’de Geçen Yıl 3 Milyon 800 Bin Kişi Ücretsiz Tarama Programından Faydalandı Erken tanının hayati önem taşıdığı bu kanser türüne yönelik taramalar, Aile Hekimlikleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezler’’nde (SHM) ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
2025 yılı içerisinde “Kolorektal Kanser Tarama Programı” kapsamında yaklaşık 3 milyon 800 bin vatandaşımıza tarama hizmeti sunulmuş olup 130.000 kişi şüpheli bulgu nedeniyle ve ileri tetkik amacıyla üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir.
Taramalar Sayesinde Yaklaşık 6200 Kişinin Kanseri Erken Evrede Tespit Edildi Yapılan ileri değerlendirmeler neticesinde, testi pozitif/şüpheli bulunan her 100 kişiden yaklaşık 4,8’ine (yaklaşık 6.200 vatandaşımıza) erken evrede kolorektal kanser tanısı konulmuş ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Hastalığın risk faktörleri arasında ise ileri yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, tütün ve alkol kullanımı ile ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunması yer almaktadır.
Bu kanser türü çoğu zaman belirgin semptomlar göstermeden ilerleyebilmektedir. Hastalık; dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren kabızlık veya ishal, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir.
Ancak bu belirtiler başka hastalıklarda da görülebileceği için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Hızlı Tanı Kitleriyle Gaitada Gizli Kan Anında Tespit Edilebiliyor
Gaitada Gizli Kan Testi, Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM’ler ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere yönelik olarak iki yılda bir ücretsiz sunulmaktadır. Hızlı tanı kitleri ile gaitadaki gizli kan, dakikalar içerisinde tespit edilebilmekte ve hastalar ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
Taramalara ek olarak söz konusu yaş aralığındakiler 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalı, ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan bireylerin ise 40 yaşından itibaren tarama için hekime başvurmalıdır.
