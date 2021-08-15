Marcelo kimdir kaç yaşında?
Marcelo kariyeri | Son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan ancak kulüp tarafından yalanlanan bu iddialara rağmen siyah-beyazlı taraftarlar Marcelo’nun kariyerini araştırmaya başladı. Marcelo kimdir? Marcelo kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Tam adı Marcelo Vieira da Silva Junior olan futbolcu 12 Mayıs 1988'de Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 200'de Fluminense'de başlayan Marcelo, 2005'te A atıma yükseldi. Fluminense formasıyla bir sezonda 11 maça çıkan Marcelo 3 kez fileleri havalandırdı.
Sol bek mevkinde oynayan futbolcu 2007'de 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu.
Real Madrid ile 528 maça çıkan Marcelo 38 gol atıp 101 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun takımıyla 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan Marcelo, Brezilya Milli Takımı formasıyla 58 maça çıkıp 6 gol kaydetti.