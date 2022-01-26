Marcelo Guedes'in sözleşmesi fesh mi edidi? Marcelo Guedes hangi takımda?

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedesi kulübü Lyon ile olan sözleşmesini feshetti. Fransız ekibi kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fanatik’in haberine göre, Marcelo Guedes'in yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu.

Marcelo Guedes, bu sezon Lyon'da sadece 2 kez forma şansı bulabildi. Kadro dışı kalmasının ardından ise Lyon B ile 11 kez alt liglerde maça çıktı. Brezilyalı savunmacı kariyerinde Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover, Beşiktaş ve son olarak da Lyon formalarını giydi.

Marcelo Guedes kimdir?

Marcelo Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? Marcelo Guedes hangi takımlarda oynadı? Marcelo Guedes'in maaşı ne kadar? Asıl adı Marcelo Antonio Guedes Filho olan Marcelo Guedes 20 Mayıs 1987 yılında Brezilya'nın Sao Vicente şehrinde dünyaya geldi. Futbol kulüplerinde stoper mevkiinde oynayan başarılı futbolcu 2007- 2008 sezonunda Santos futbol takımında oynadı. Santas takımında profesyonel futbol kariyerine başlayan Marcelo Antonio çıktığı 41 maçta toplam 2 gol attı. Başarılı futbolcu 2008- 2010 yılları arasında Wista Krakow çıktığı 49 maçta 10 gol attı. Burada başarılı performans sergileyen Brezilyalı futbolcu dünya genelinde ilgi gördü. 2010- 2013 PSV futbol takımında oynayan Marcelo Antonio çıktığı 91 maçta 6 gol attı.

Marcelo Guedes hangi takımda oynadı?

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes Süper Lig takımlarından Beşiktaş 'ta forma giydi. Başarılı futbolcu siyah beyazlı kulüp ile çıktığı 46 maçta toplam 5 gol attı. 2016- 2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes 2015-2016 sezonunda devre arasında Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başlayan futbolcu 1 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçirdi. Marcelo Guedes 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kalmak istedi.

Marcelo Guedes Türkiye'ye hangi takımda oynadı?

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes 2010- 2013 yılında PSV futbol takımında çıktığı 91 maçta toplam 6 gol attı. PSV Eindhoven futbol takımında oynayan futbolcu bu takım ile çok fazla başarı elde etti. Burada başarılı bir performans gösteren Marcelo Guedes 2013- 2015 yılında Hannover 96 futbol takımında çıktığı 77 maçta 3 gol attı. 2011- 2012 sezonunda Hollandalı kıyafeti ile ilk kupasını kazandı. Başarılı futbolcu 2012- 2013 sezonunda PSV' de ikinci sezonda ilk kupasını kazandı. KNVB beker kupasında Heracles Almelo ile oynanan final maçında forma giyerek Hollanda kariyerindeki ilk forması ile maçına çıktı. Marcelo 91 lig maçına çıkarak bu maçlarda 6 gol atıp 2 asistle oynadı. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes hiç kırmızı kart görmedi. Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes 2013-2015 Honnover 96 futbol takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye gelerek Beşiktaş futbol takımında top oynadı.