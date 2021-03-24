Marcelo Gallardo için Fenerbahçe'de sıcak gelişme

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Erol Bulut'un takımdan ayrılması halinde yerine düşünülen isimlerden birisi de Marcelo Gallardo... Erol Bulut'un yerine düşünüldüğü iddia edilen Gallardo için geçtiğimiz günlerde Arjantin'den çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin'in TNT Sports kanalında konuşan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin takımın başına Marcelo Gallardo'yu getirmek istediğini iddia etmişti.

Fenerbahçe'nin Gallardo'ya ekonomik olarak yüksek bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, ''Fenerbahçe, birkaç gün içinde Gallardo ile masaya oturacak ve teklifini sunacak. Gallardo'ya ekonomik olarak çok iyi bir teklif yapılacak. Eğer Gallardo bu teklifi kabul ederse 8 yıldır yönettiği River Plate'i bırakıp Türk futboluna geçiş yapabilir. Fenerbahçe'nin teklifi maddi olarak çok tatmin edici olacak gibi gözüküyor.'' sözlerini kullanmıştı.

Emre Belözoğlu görüş aldı

Arjantin'den ortaya atılan Marcelo Gallardo iddialarının üzerine sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den eski teknik direktörü Diego Simeone ile konuşup Gallardo için fikir aldığı iddia edildi. Simeone'nin de Gallardo için olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Barcelona'yı reddetmişti

Gallardo'nun River Plate'de gösterdiği başarının ardından 45 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'dan birçok takımın radarına girmiş durumda. Hatta Gallardo'nun ismi geçtiğimiz sezonlarda Barcelona ile anılmıştı. Gallardo, Barcelona'nın ilgisi hakkında ''River Plate için çok önemli zamanlar içindeyiz. Böyle zamanlarda bu konuşmaları yapmak doğru değil. Çıkan spekülasyonların farkındayım ama River Plate ile kritik maçlar oynayacağız.'' cevabını vermişti.

45 yaşındaki teknik direktörün takımda kalmasını isteyen River Plate taraftarları ise Gallardo'nun isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından ''Gallardo, Barcelona'nın teklifini kabul etmemiş birisi. Çünkü bir sözü vardı. Messi'nin Barcelona'sını kabul etmeyip Fenerbahçe'ye gitmez'' yorumlarını yapmıştı.