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Spor Marcelo, boşa çıktı! Şimdi Süper Lig yolcusu..
Spor

Marcelo, boşa çıktı! Şimdi Süper Lig yolcusu..

Lyon, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo Guedes'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:19:00 - 2022-01-27 14:20:07
Marcelo, boşa çıktı! Şimdi Süper Lig yolcusu..

Lyon, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo Guedes'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, savunma oyuncusu Marcelo ile yollarını ayırdığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyordu.

Marcelo, 2017'de transfer olduğu Lyon'da tüm kulvarlarda 167 maça çıktı.

Beşiktaş'tan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı futbolcu, geçen yıl soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı bırakılmıştı.

Marcelo ile Süper Lig kulüplerinin çoğu yakından ilgileniyor. 

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