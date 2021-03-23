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Spor Marcelo Bielsa kimdir?
Spor

Marcelo Bielsa kimdir?

Marcelo Bielsa Fenerbahçe'ye gelir mi? Fenerbahçeli taraftarlar ile teknik direktör Erol Bulut'un yıldızı bir türlü barışmadı. Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oynadığı futbol taraftarları mutlu etmedi. Sarı-lacivertliler Twitter'dan başlattıkları #BielsaFenere etiketiyle gündeme yerleşti. Peki, Marcelo Bielsa kimdir? Marcelo Bielsa kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-03-23 08:38:00 -
Marcelo Bielsa kimdir?

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’de istikrar bir türlü yakalanamadı. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol sebebiyle Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor. Bu sebeple sarı-lacivertliler Twitter’da #BielsaFenere etiketiyle paylaşımlar yaptı ve gündeme yerleşti. Peki, Marcelo Bielsa kimdir?

Marcelo Bielsa kimdir?

Marcelo Bielsa 21 Temmuz 1955'te Arjantin'de dünyaya geldi. Teknik direktörlük kariyerinde Bielsa;  Newell's Old Boys, Atlas, CF Ameica, Velez, Espanyol, Arjantin Milli Takımı, Şili Milli Takımı ve Athletic Bilbao'yu çalıştırdı. Bielsa, son olarak 2014-2015 sezonunda Olympique Marsilya’nın başında yer aldı. Arjantinli teknik adam 8 Ağustos 2015'te Fransız ekibiyle yollarını ayırdı.

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