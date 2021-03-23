Marcelo Bielsa kimdir?
Marcelo Bielsa Fenerbahçe'ye gelir mi? Fenerbahçeli taraftarlar ile teknik direktör Erol Bulut'un yıldızı bir türlü barışmadı. Son olarak Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oynadığı futbol taraftarları mutlu etmedi. Sarı-lacivertliler Twitter'dan başlattıkları #BielsaFenere etiketiyle gündeme yerleşti. Peki, Marcelo Bielsa kimdir? Marcelo Bielsa kariyeri
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe’de istikrar bir türlü yakalanamadı. Alınan sonuçlar ve oynanan futbol sebebiyle Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor. Bu sebeple sarı-lacivertliler Twitter’da #BielsaFenere etiketiyle paylaşımlar yaptı ve gündeme yerleşti. Peki, Marcelo Bielsa kimdir?
Marcelo Bielsa kimdir?
Marcelo Bielsa 21 Temmuz 1955'te Arjantin'de dünyaya geldi. Teknik direktörlük kariyerinde Bielsa; Newell's Old Boys, Atlas, CF Ameica, Velez, Espanyol, Arjantin Milli Takımı, Şili Milli Takımı ve Athletic Bilbao'yu çalıştırdı. Bielsa, son olarak 2014-2015 sezonunda Olympique Marsilya’nın başında yer aldı. Arjantinli teknik adam 8 Ağustos 2015'te Fransız ekibiyle yollarını ayırdı.