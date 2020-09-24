Marcao için İtalya devinden 15 milyon Euro

Galatasaray’da transferde son dakika gelişmeleri basına yansıyor. İtalya Serie A ekibi Roma'nın Marcao’da ısrarcı.

Galatasaray Babel ve Belhanda’nın satışı için gün sayarken, Marcao transferi için harekete geçti.

Galatasaray yönetimi Roma ile temaslarını sürdürüyor.

İtalyan devi Roma, Marcao teklifini güncelleyerek 15 milyon Euro bonservis belirledi. Marcao için bir sonraki satıştan da pay verileceği gündemde.

Transferin onaylanması için gözler Fatih Terim’e çevrildi.

Galatasaray’da Scout ekibi Marcao tipinde, oyun kurabilen, sezgileri güçlü, genç ve maliyeti uygun bir stoper için arayışlara koyuldu.