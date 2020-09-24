  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Marcao için İtalya devinden 15 milyon Euro
Spor

Marcao için İtalya devinden 15 milyon Euro

İtalya Serie A ekibi Roma'nın Galatasaray’da Marcao için 15 milyon Euro hazırladığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:10:00 -
Marcao için İtalya devinden 15 milyon Euro

Galatasaray’da transferde son dakika gelişmeleri basına yansıyor. İtalya Serie A ekibi Roma'nın Marcao’da ısrarcı.

Galatasaray Babel ve Belhanda’nın satışı için gün sayarken, Marcao transferi için harekete geçti.

Galatasaray yönetimi Roma ile temaslarını sürdürüyor.

İtalyan devi Roma, Marcao teklifini güncelleyerek 15 milyon Euro bonservis belirledi. Marcao için bir sonraki satıştan da pay verileceği gündemde.

Transferin onaylanması için gözler Fatih Terim’e çevrildi.

Galatasaray’da Scout ekibi Marcao tipinde, oyun kurabilen, sezgileri güçlü, genç ve maliyeti uygun bir stoper için arayışlara koyuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....
Yerel

Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....

Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansını cep telefonuy ile görüntülemeye çalışanlar yılanların bire anda onlara yönelmesiyle büyük şok yaş..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı