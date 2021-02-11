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Spor Marcao Galatasaray taraftarına isyan etti
Spor

Marcao Galatasaray taraftarına isyan etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada ailesine yönelik yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Brezilyalı savunmacı, "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:17:00 -
Marcao Galatasaray taraftarına isyan etti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao’nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra , taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.

Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, “Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Marcao’nun bu paylaşımı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuya destek mesajları yağdı. İşte Marcao’nun yaptığı paylaşım:

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