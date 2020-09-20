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Spor Marcao ayrılacak mı? Fatih Terim'den açıklama
Spor

Marcao ayrılacak mı? Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 22:57:00 -
Marcao ayrılacak mı? Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyet hakkında açıklama yaptı.

"Marcao ayrılacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Terim, Galatasaray ekonomisine katkıda bulunduğu takdirde fertlerin hiçbir öneminin olmadığını belirtti.

Galatasaray'a bir yardımı olacaksa kendisinin de gideceğini söyleyen Terim, kendilerinin bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlar ile satmayı hedef edinmeleri gerektiğini bildirdi.

Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi olduğunu ifade eden Terim, idari ve ekonomik işlerle onların ilgileneceğini, bunu kulübe bırakmak gerektiğini, Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı amaçlamaları gerektiğini kaydetti.

Terim, maçın hakemini de tebrik ederek bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerini iletti. Hakemin maçın iyi geçmesini sağladığını belirten Terim, etki altında kalmadan çok iyi maç yönettiğini söyledi.

Futbolculara da tebriklerini sunan Fatih Terim, hepsinden tek tek bahsetmeye zamanının yetmeyeceğini, bütün oyunculara özverileri için teşekkür ettiğini ifade ederek Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takımın yavaş yavaş meydana geldiğini vurguladı.

Taraftarın Galatasaray'ı özlediğini söyleyen Terim, bu güzel oyunun da özlediğini bildirdi.

Terim, maçı da değerlendirerek ilk 35-40 dakika gayet iyi olduklarını, son 5 dakika ise üzerlerine gelindiğini ifade etti. Terim, ikinci yarıya skor olarak önde başladıklarını ancak oyun olarak başlayamadıklarını söyledi.

Rakibin 4-4-2'ye dönmesi ile bocalama olduğunu vurgulayan Fatih Terim, oyuna müdahale etmesi gerektiğini hissettiğini, işlerin o noktada iyiye gitmeye başladığını belirtti.

 

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