  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz eski Sağlık Bakanı Matt Hancock Türkiye'yi seçme kararı aldı! Gelişme dünya gündemine oturdu

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! Dünya şokta...

SHGM resmen açıkladı! 28 Şubat'a kadar...

Biz değil İngiliz söylüyor! 6’lı masa kazanırsa süper olur

Kötü gelişme! Uzman isim duyurdu! İnfluenza, covid 19, kızamık, tüberküloz: Deprem sonrasında enfeksiyona dikkat

İP'li Türkkan ile CHP'li Başarır hakkında karar verildi!

Alman bilim adamları duyurdu: Türkiye'nin o iki ilinde enerji birikti! Haarp ile depremi tetikleyebilirler

Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte seçim kararını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Deprem bölgesinden binlerce öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi

Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız
Spor Maratoncular Runtalya’da yaraları sarmak için koşuyor
Spor

Maratoncular Runtalya’da yaraları sarmak için koşuyor

Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl daha da büyük bir farkındalık oluşturma hedefiyle yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 16:40:00 -
Maratoncular Runtalya’da yaraları sarmak için koşuyor

Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl daha da büyük bir farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleşecek. Maraton, yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine, "1 ADIM 1 HAYAT" adlı 2 km'lik farkındalık koşusu da 18. Runtalya Maratonuna eklendi.

2 km’lik bu farkındalık koşusuna Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra olimpiyat madalyalı sporcularımız da katılacak.

AFAD’a veya AFAD koordinasyonundaki sivil toplum kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşımızın ücretsiz katılabileceği bu anlamlı proje için kayıtlar ilgiyle devam ediyor.

Turset Proje Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Antalya Valiliğimizin koordinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Antalya’daki Kurum ve Kuruluşların desteği ile projelendirilen 5 Mart 2023’te gerçekleşecek bu anlamlı koşuya başta Antalya Halkımızı ve tüm Türkiye’yi davet ediyoruz“ dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23