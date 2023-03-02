Maratoncular Runtalya’da yaraları sarmak için koşuyor

Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl daha da büyük bir farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleşecek. Maraton, yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine, "1 ADIM 1 HAYAT" adlı 2 km'lik farkındalık koşusu da 18. Runtalya Maratonuna eklendi.

2 km’lik bu farkındalık koşusuna Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra olimpiyat madalyalı sporcularımız da katılacak.

AFAD’a veya AFAD koordinasyonundaki sivil toplum kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşımızın ücretsiz katılabileceği bu anlamlı proje için kayıtlar ilgiyle devam ediyor.

Turset Proje Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Antalya Valiliğimizin koordinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Antalya’daki Kurum ve Kuruluşların desteği ile projelendirilen 5 Mart 2023’te gerçekleşecek bu anlamlı koşuya başta Antalya Halkımızı ve tüm Türkiye’yi davet ediyoruz“ dedi.

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