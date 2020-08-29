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Aktüel Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti
Aktüel

Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti

Maraton yüzücüsü Emre Deliveli: - "Amacım hem Kuyucuk Gölü hem de diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:01:16 -
Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti

KARS (AA) - Kars'taki kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için daha önce Manş Denizi ve Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Aygır Gölü'nü de yüzerek katetti.

Deliveli, Kars'ta bulunan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlara dikkati çekmek için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda önce Manş Denizi'ni ardından Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçen Deliveli, bugün de Kars-Göle kara yolunda bulunan 2 bin 300 rakımdaki su sıcaklığının 17 derece olduğu Aygır Gölü'nü 1 saatte 3 kilometre yüzerek kıyıya ulaştı.

Deliveli, AA muhabirine, amacının Kuyucuk Gölü ile diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda kuruyan göller olduğunu ifade eden Deliveli, "Kuruyan göllerin sebebi yanlış kullanım. Kuyucuk Gölü için bölgedeki yetkililer ortak çalışma yürütüyor, geçen yıl göl tamamen kurumuştu. Bu yıl belli bir kısmında su tutmayı başardılar. Amacım hem Kuyucuk Gölü hem de diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek." dedi.

Delveli, Kuyucuk Gölü‘nü kısa sürede Aygır Gölü gibi görmeyi umut ettiğini belirterek, Balık Gölü'nde 10,5 kilometre yüzdüğünü, bugün de Aygır Gölü'nü 3 kilometrelik alanı 1 saatte yüzdüğünü sözlerine ekledi.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da Kuyucuk Gölü için Türkiye'nin farklı yerlerinde farkındalık çalışmaları yapıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Emre bey, Kars'taki bazı gölleri yüzerek Kuyucuk Gölünün ve sulak alanaların kurumasına dikkati çekmeye çalışıyor, Kuyucuk Gölü bugüne kadar 233 kuş türüne ev sahipliği yaptı ve zaman zaman üzerinde 40 binden fazla oluyordu ama insani sebeplerden dolayı göl geçen sene tamamen kurudu. Emre de böyle bir çalışma yaparak kuruyan göllere dikkati çekiyor."


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