Maraton bitti! Trafik akışı başladı

Vodafone 40. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılan yollarda kademeli olarak trafik akışı sağlanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollardaki trafik akışı saat 05.00 itibarıyla kesilmişti.

Maraton nedeniyle trafiğe kapatılan yollar, en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafik akışına açıldı.