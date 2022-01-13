Maraş'ta bulunan 'dünyanın en saçma binası'na yıkım öncesi enteresan veda
Kahramanmaraş'ta bulunan ve 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan Ferhat Kokulu binaya veda etmek için ilginç bir yöntem kullandı ve yerel muhabir Hasan Çiftçioğlu'nu binanın çatısında tıraş etti.
Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.
Yıkımından önce bina ila vedalaşmak isteyen bir berber, bir muhabiri bina çatısında tıraş etti.
'Dünyanın en saçma binası'nın çatısında 'veda tıraşı' yapan berber, yerel bir haber sitesinin muhabirinin saçını kesti.
Yarım saat süren tıraşın ardından berber ve muhabir, binadan ayrıldı.