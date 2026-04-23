  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okulları kana bulayan saldırıların ardından AK Parti, ‘suça sürüklenen çocuklar’ için tarihi bir yasal hamle başlattı. 42 maddelik yeni çocuk yasası taslağına göre; silahını ortada bırakan, çocuğunun bakımını ihmal eden anne-babalar hapse girecek; ağır suç işleyen 15-18 yaş grubunda ise ceza indirimi kalkacak.

Toplumda derin infiale yol açan okul saldırıları, Türk hukuk sisteminde "çocuk" kavramına bakışı kökten değiştiriyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve yargı sisteminde deprem etkisi oluşturması beklenen 42 maddelik yeni çocuk yasası taslağı gün yüzüne çıktı. Taslak, suça karışan çocuktan ziyade, çocuğu suça iten "ihmalkar aile" yapısını hedef alıyor. Artık silahını çocuğun ulaşabileceği yere koyan ebeveynler doğrudan cezaevine gönderilecek, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin ihlali suçunda ‘şikayet’ şartı aranmayacak. En radikal değişiklik ise infaz sisteminde yaşanacak: Cinayet gibi ağır suçlarda 15 yaş üstü çocuklar için ceza indirimi rafa kalkarken, müebbet hapis yolu resmen açılacak.

AĞIR SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ KALKACAK

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri, ağır suç işleyen çocuklara yönelik cezalar. Buna göre, özellikle cinayet gibi ağır suçlarda 15-18 yaş grubuna uygulanan ceza indiriminin kaldırılması ve suçun niteliğine bağlı olarak çocuklara müebbet hapis cezası verilebilmesinin önü açılıyor. Çocuklarını suçtan uzak tutmayan, bakım ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen ya da bağımlılık sorunlarını ilgili kurumlara bildirmeyen ebeveynlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Taslak kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçu yeniden düzenleniyor. Mevcut yasada bu suç şikayete bağlıyken, yeni düzenlemeyle bu şart kaldırılacak. Böylece herhangi bir şikayet olmasa da sorumluluğunu yerine getirmeyen ebeveynler hakkında işlem yapılabilecek. Ayrıca halihazırda bir yıla kadar olan hapis cezası, işlenen suçun niteliğine göre artırılacak.

ÇOCUK SİLAHA ULAŞIYORSA AİLE SUÇLU

Bir diğer önemli düzenleme ise silah kullanımıyla ilgili. Saldırılarda silaha erişimin tartışma konusu olması üzerine, ebeveynlere ait ruhsatlı ya da ruhsatsız silahların çocukların ulaşabileceği şekilde bırakılması ağır yaptırımlara bağlanıyor. Buna göre, silahın usule aykırı şekilde muhafaza edilmesi ve bu nedenle bir suç işlenmesi halinde, ruhsat sahibi doğrudan cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nda değişiklik yapılması ve bu fiile hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

YAŞ SINIRI AŞAĞI ÇEKİLECEK

Taslak yalnızca cezaları artırmakla sınırlı kalmıyor; çocuklara ilişkin yaş gruplarının yeniden tanımlanmasını da içeriyor. Bazı yaş eşiklerinin 15’ten 12’ye çekilmesi tartışılırken, özellikle ağır suçlarda daha sert bir yargılama rejimi oluşturulması hedefleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adamın biri

Suç vardır fail vardır fail için cocukmus hastaymış deliymis denmesi mağdurun acısını hafifletir mi ceza için indirim sadece nefsi mudafa için olmalı diğer hiç bir sebeple mahkemenin indirim hakkı olmamalı ceza net ve katı bir şekilde uygulanmalıdır.

Serhat

Suça teşvik eden suç örgütlerine, televizyon ekranlarındaki silahlı çeteli dizilere, youtube ve tiktoklarda dönen vahşetlere çözüm bulunması gerek. Bunlara çözüm bulunursa çocukta kötülük beklemeye gerek yok...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23