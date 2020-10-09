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Dünya Maraş 46 yıl sonra açılıyor
Dünya

Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:47:00 -
Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Yaklaşık yarım asırdır kapalı olan adeta hayalet bir şehre dönüşen Maraş, bu sabah yapılacak törenle halka açılacak ve kentin tamamen kullanımının ilk adımı atılmış olacak. Bir dönemin en gözde tatil yöresi ve Hollywood oyuncularının uğrak yeri olan kapalı Maraş, Ada’yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor. 

46 yıldır kapalı olan ve “Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu. Türk tarafının iyi niyetli adımları neticesinde Maraş’ın defalarca yeniden yerleşime açılma girişimi oldu ancak her seferinde sonuçsuz kaldı. KKTC’de geçen yıl 22 Mayıs’ta kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti, Maraş’ın Türk idaresinde yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar başlattı. Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar Türkiye tarafından da büyük destek gördü. 

Ada’daki Osmanlı mirası Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), kapalı Maraş’ın bulunduğu arazinin EVKAF’a olduğunu belirtiyor. EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter, kentin Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı olmak üzere 3 vakfa ait olduğunu söylüyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, devlet erkanı ve halkla birlikte kenti açarak ilk can suyunu vereceklerini söyledi.

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