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Spor Maradona'nın vefatı Napoli başta olmak üzere İtalya'yı derin üzüntüye boğdu
Spor

Maradona'nın vefatı Napoli başta olmak üzere İtalya'yı derin üzüntüye boğdu

Napoli Kulübü San Paolo Stadı'nın ışıklarını bu gece boyunca yas için açık tutacak

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:01:41 -
Maradona'nın vefatı Napoli başta olmak üzere İtalya'yı derin üzüntüye boğdu

ROMA (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefat haberi, yaklaşık 8 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da da büyük üzüntüyle karşılandı.

Maradona'nın vefat haberi, 1984 ile 1991 sezonları arasında formasını giydiği ve 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazandırdığı Napoli'yi derinden üzdü.

Napoli kulübü, sosyal medyadaki tüm hesaplarındaki logosunu siyaha çevirirken, Twitter adresinden iki paylaşımda bulundu. Kulüp ilk tweetinde "Her zaman kalbimizdesin. Hoşça kal Diego" ifadelerini yazarken, hemen ardından atılan bir başka iletide de "Dünya bizim sözlerimizi bekliyor ama acımızı tarif edecek kelime yok. Şimdi yas tutma zamanı" paylaşımında bulundu.

Napoli kulübü aynı zamanda San Paolo Stadı'nın ışıklarını, bu gece boyunca yas için açık tutma kararı aldı.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris de Maradona'nın ölümünün ardından Twitter'dan "San Paolo Stadı'nın ismini Diego Armando Maradona yapalım" diye yazarken, pek çok Napolili taraftar da buna destek verdi. Statta isim değişikliği sorulan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, bu fikri değerlendirmeye alacaklarını ve "San Paolo-Diego Armando Maradona" olabileceğini belirtti.

Roma kulübü de Maradona'nın ardından "Dünya futbolunun ebedi efsanesi. Hoşça kal Diego." ifadesini kullanırken, Lazio da "Şampiyon. Nesillerin idolü. Ebedi futbol ilhamı. Bize konuk olduğun için teşekkürler. Bizim için onurdu. Seni unutmayacağız." mesajını paylaştı.

Milan takımı da, "Seninle karşılaşmak bir onur Diego." paylaşımını yaptı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından, "Bütün dünya, eşsiz yeteneğiyle futbol tarihinde unutulmaz sayfalar yazan Maradona'nın kaybına ağlıyor, onun yasını tutuyor. Elveda ebedi şampiyon." diye yazdı.

Napolili olan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Instagram hesabından "Şu ana kadar ki en güçlü. Hoşça kal şampiyon" ifadeleriyle üzüntüsünü belirtti.

Roma'nın efsane oyuncularından Francesco Totti de Twitter hesabından Maradona ile fotoğrafını paylaşarak, "Sen futbolun tarihini yazdın. Hoşça kal" ifadelerini kullandı.


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