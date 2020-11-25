  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğdu
Spor

Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğdu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:56:14 -
Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğdu

İSTANBUL (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle Lionel Messi, Mesut Özil, Radamel Falcao ve Kylian Mbappe'nin aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu taziye mesajı paylaştı.

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Arjantin ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizden ayrılmadı çünkü Diego ölümsüz." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, "Çok üzücü bir haber. Futbol dünyasının gördüğü en iyi 10 numaralardan birini kaybettik. Özleneceksin efsane. Huzur içinde uyu." şeklinde duygularını ifade etti.

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, "Daima futbol tarihinde kalacaksın. Tüm dünyaya verdiğin keyif için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

Galatasaraylı Radamel Falcao, sosyal medya hesabında, "Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Senin gibi profesyonel bir futbolcu olmak için saatlerce videolarını izlediğimi hatırlıyorum. Seninle tanışma fırsatı bulduğumda güzel yüreğinin farkına vardım. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Gündem

Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler arasında ayrımcılık yapan sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. ..
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay