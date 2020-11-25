Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğdu

İSTANBUL (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle Lionel Messi, Mesut Özil, Radamel Falcao ve Kylian Mbappe'nin aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu taziye mesajı paylaştı.

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Arjantin ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizden ayrılmadı çünkü Diego ölümsüz." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, "Çok üzücü bir haber. Futbol dünyasının gördüğü en iyi 10 numaralardan birini kaybettik. Özleneceksin efsane. Huzur içinde uyu." şeklinde duygularını ifade etti.

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, "Daima futbol tarihinde kalacaksın. Tüm dünyaya verdiğin keyif için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

Galatasaraylı Radamel Falcao, sosyal medya hesabında, "Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Senin gibi profesyonel bir futbolcu olmak için saatlerce videolarını izlediğimi hatırlıyorum. Seninle tanışma fırsatı bulduğumda güzel yüreğinin farkına vardım. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.