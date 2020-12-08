  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor
Aktüel

Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:24:38 -
Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

ANKARA (AA) - Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız
Dünya

Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya'nın Kafkasya'da olanlara kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.
Korkunç iddia: Cephede yenilen
Dünya

Korkunç iddia: Cephede yenilen "Ermeni Taburu" Türkiye ve Azerbaycan'a canlı bomba gönderecek

Terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösteren "Ermeni Taburu'nun" Karabağ'daki hezimetin ardından Suriye'ye döndüğü ve Türkiye ile Azerb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay