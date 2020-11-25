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Spor Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı
Spor

Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:50:01 -
Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı

LONDRA (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü İngiliz futbolunda üzüntüyle karşılandı.

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, Maradona'nın ölümünün derin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada Arjantin'li efsane futbolcunun, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiği ve 1986'da kaptan olarak ülkesinin Dünya Kupası zaferine ilham verdiği belirtildi.

Maradona'nın Barcelona formasıyla 1984'te Manchester United'a karşı oynadığı kupa Galipleri Kupası karşılaşmasının hatırlatıldığı açıklamada, o maçta Maradona'ya karşı mücadele eden Manchester United'ın eski kaptanı Bryan Ronson'un görüşlerine yer verildi.

Robson, Maradona'nın döneminin iyi futbolcusu olduğunu ve Brezilyalı Pele'yle birlikte tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer aldığını kaydetti.

Chelsea Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanatının dehası. Futbolun ustası. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Huzur içinde yat Diego Maradona." ifadelerine yer verildi.

Liverpool, Maradona'nın ölümüne ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Futbolun gerçek harikası. Huzur içinde uyu Maradona." denildi.

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