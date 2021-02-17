Maradona'nın mirası ortadan kayboldu!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona geçtiğimiz yıl Kasım ayında 60 yaşında hayatını kaybederken arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan tartışma konusu olan bir miras bıraktı. Futbol efsanesi ölmeden önce yakın çevresine 75 milyon Sterlin civarında servetinin olduğunu söyledi. Ancak avukatlar, bunu doğrulamıyor.

Avukatlar, Maradona'nın servetinin yağmalandığını iddia etti. Maradona'nın en küçük oğlu Diego Fernando'nun avukatı Mario Baudry; "75 milyon Sterlin konuşuldu, ancak banka hesaplarında küçük bir daire, Diego'nun sahip olduğu eski bir ev ve iki araba ile birlikte yalnızca 4 milyon Sterlin görünüyor." dedi.

"Gider raporları görünmedi, bu yüzden onun harcayıp harcamadığını veya başkalarının harcayıp harcamadığını ya da henüz bilmediğimiz bir yerde olup olmadığını bilmiyoruz. Diego adına bir bankada bir kasa açmak üzereyiz ama gittiğimizde muhtemelen Maradona'nın oraya hiçbir şey koymadığını keşfedeceğiz."

Maradona'nın yakın arkadaşı Mariano Israelit ise kısa süre önce şunu iddia etti: "Diego 2019'da Meksika'dan döndüğünde bana 100 milyon Dolardan (71 milyon sterlin) fazla parası olduğunu söyledi."

Maradona'nın eski kız arkadaşı Ojeda ile olan ilişkisine rağmen Arjantinli efsane ile olan ilişkisinin samimi olduğunu belirten Baudry, "Diego ölmeden önce WhatsApp'ta bana ne kadar parası olduğunu söyledi ama bu özel bir mesajdı." dedi. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor.

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var: Arjantin'de en az beş mülk, bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil, Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç, 360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük, Komani'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat, Celebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.