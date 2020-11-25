Maradona'nın adını dünyaya duyurduğu o maçlar...

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybederken 1986 Dünya Kupası'nda oynadığı İngiltere maçı efsanenin ismini asırlarca yaşatacak.

1986 Dünya Kupası'nda 10 gole doğrudan katkı sağlayan Diego Maradona'dan (5 gol & 5 asist) bu yana hiçbir oyuncu bir turnuvada bu sayıya ulaşamadı.

Elle attığı gol yıllarca unutulmadı

1986'da Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı gol yıllarca unutulmadı.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

"Yüzyılın golü" seçildi

Maradona dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştır.

Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.