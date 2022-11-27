Mao'cu Doğu Perinçek'e özel mektup! Çin yönetiminden 'iş birliği' mesajı

Vatan Partisi 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı yapıldı. Kurultay’da oy birliğiyle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığına seçildi.

Çin'in yönetimden özel mektup

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Vatan Partisi kurultayına dünya genelinden devlet temsilcilerinin ve siyasi partilerin temsilcilerinin de ilgi duyması dikkat çekti.

Büyükelçi düzeyinde katılımın olduğu Kurultay'a Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış ilişkiler Bakanlığı özel mektup yolladı.

Çin, Rusya ve Cezayir büyükelçileri kurultayda

Kurultaya büyükelçilikler düzeyinde katılım oldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov kurultaya katıldı. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Siyasi Müsteşarı Seyid Beşir Musevi, Cezayir Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni ve Abhazya Cumhuriyeti Tam Yetkili Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba kurultaya katıldı.

Parti genel başkanları düzeyinde katılım

Rusya’dan Rodina (Vatan) Partisi Prezidyum Başkanı Valeriy Şinkarenko, İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Arif Ay ve Fransa İlerleme ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Jacques Cheminade’ın katılımıyla üç ülkeden siyasi parti, Genel Başkan düzeyinde temsil edildi. Ayrıca İngiltere’den Sosyalist Çin’in Dostları Platformu grubunun Eş Başkanı Keith Bennett da toplantıyı izleyen yabancı konuklar arasındaydı.

Sahra Arap Cumhuriyeti ilk defa Türkiye'de

Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti’nde (Batı Sahra) iktidar olan Polisario Cephesi’nin Siyasi Büro Üyesi ve Sahra Genel İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Salama Brahim El Bachir ve Cezayir’den Sahra Halklarıyla Dayanışma Milli Komitesi Üyesi Smail Debeche katılan özel konuklardandı.

Batı Sahra’nın iktidar partisi Polisario Cephesi temsilcileri, Türkiye’de ilk defa üst düzey temsilcisiyle bir etkinliğe katıldı.

Filistin Direniş Cephelerinden yoğun ilgi

Filistin’den El-Fetih, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin uluslararası büro temsilcileri Kurultay’ın konukları arasındaydı.

Perinçek: Çin’in başarıları bizim başarımızdır

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Genel Başkan Doğu Perinçek’e ÇKP’nin tebrik mektubunu iletti. ÇKP ve Vatan Partisi arasındaki dostluğa dikkat çeken Büyükelçi Shaobin, “Dostluğumuzun sonsuza kadar sürmesini temenni ediyoruz.” dedi. Büyükelçi, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin geliştirilmesini ifade ederek, kurultayı tebrik etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyükelçi Shaobin’e: “ÇKP’nin 20. Kurultayını yürekten kutluyoruz. Ve eminiz ki Çin yeni mucizeler yaratacak. Ve Çin’in başarıları bizim başarımızdır, insanlığın başarısıdır. Şeref verdiniz.” diyerek, tebrikleri kabul etti.

ÇKP'den 'iş birliği' mesajı

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin Vatan Partisi Genel Kurultayı’na, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) mesajını iletti. ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı’nın Kurultay’a gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı vesilesiyle, Genel Başkan Sayın Doğu Perinçek’e ve tüm üyelere içten tebriklerimizi ve iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Vatan Partisi Türkiye’nin siyasetinde önemli bir güçtür ve Türkiye’nin siyasi toplumunda aktif rol oynamaktadır. Son yıllarda partiniz Çin’i ve Çin Komünist Partisi’ni objektif bir şekilde tanıtmış, Türk halkının Çin anlayışını geliştirmesinde önemli bir rol oynamış, Çin-Türkiye dostluğunun derinleşmesine olumlu katkılarda bulunmuştur.

Bunu içtenlikle takdir ediyoruz. ÇKP, partiniz ile arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem vermektedir. Farklılıkları bir kenara koyarken ortak paydaları aramaya, karşılıklı saygı ve karşılıklı öğrenme ilkesine dayanarak iki partinin dostane temaslarını ve işbirliğini güçlendirmeye, birlikte Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin sağlıklı ve hızlı gelişimini ilerletmeye hazırdır.”

Mesaj gönderen parti ve kurumlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel

Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania

Batı Sahra Cumhurbaşkanı, Polisario Cephesi Genel Sekreteri - Brahim Ghali

Çin Komünist Partisi Merkez Komite Dış İlişkiler Bakanlığı

Suriye Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal

Rusya Rodina (Vatan) Partisi Genel Başkanı, Devlet Duması Başkan Yardımcısı - Valeri Şinkarenko

Rusya Rodina Partisi Prezidyum Başkanı - Aleksey Zhuravlyov

Fransa İlerleme ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı - Jacques Cheminade

İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri - Massimiliano Arif Ay

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Arafat El-Haj

Cezayir Sahra Halklarıyla Dayanışma Komitesi Üyesi - İsmail Döbeş

Cezayir Ulusal Kurtuluş Hareketi Başkanlık Kurulu-

İngiltere Sosyalist Çin’in Dostları - Keith Bennet

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İşçi Partisi Merkez Komitesi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi - Cha Kon İl

Güney Afrika Komünist Partisi İkinci Sekreteri - Chris Matlhako

Lübnan Özgür Vatansever Hareket Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı - Beşir Haddad

Nepal Komünist Partisi Birleşik Marksist Leninist Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı - Dr. Rajan Bhattarai

Filistin İslami Cihat Hareketi İran Temsilcisi - Nasır Ebu Şerif

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi