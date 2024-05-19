  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Yunan gemisi vuruldu

Rusya'dan Alman bankacılık devlerine ağır darbe

Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Milli savaş uçağı KAAN ne kadar büyük? İşte diğer savaş uçaklarından farkları

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti! Şirket sahibi ünlü iş insanının son halini görenler gözlerine inanamadı

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Havadan karaya balistik süpersonik füze geliyor! İşte Yunanistan'ın uykularını kaçıracak İHA-230
Yerel Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi
Yerel

Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 08:11:00 - 2024-05-19 08:22:19
Manzaralı kütüphane gençlere armağan edildi

Akıllı kütüphane sistemi yazılımına sahip olan Darıca Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Toplam 50 bin eserin bulunduğu kütüphane, gençlere manzara eşliğinde kitap okuma keyfi sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere anlamlı bir hediye verdi. Darıca Millet Bahçesi içi Bayır Sokak’taki adresinde hizmete giren kütüphane için tanıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi kuranlar ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesinde eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla yaptığımız Darıca Kütüphanemizi gençlerimize armağan ediyoruz. Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler işte o mekan bu mekandır" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise Darıca Kütüphanesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi son derece anlamlı bir günün öncesinde gençlere armağan edilmesinin önemine değinerek, "Başkan Büyükakın'a böylesine anlamlı bir günün arifesinde böylesine güzel bir eseri gençlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Bu insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine en güzel örneklerden biridir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarzda yapılan kütüphane kentin kültür ve edebiyat hayatına önemli katkı sunacak. Bunun yanı sıra Darıca Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kütüphaneleri gibi, gençlerin geleceklerine yön verdikleri, akademik yolcuklarına ev sahipliği yapan son derece anlamlı bir merkez görevini yerine getirecek.

180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi de Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Çevreci akıllı bina özelliğine sahip olan ve Darıca Millet Bahçesi’nin içinde yer alan kütüphane, okuyuculara çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonuyla donatıldı. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içindeki çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun yanı sıra kütüphanenin üst katı kitapseverlere hizmet verecek. 140 kişilik bu bölüm eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma zevkini vatandaşlara sunacak. Akıllı kütüphane sistemi yazılımına sahip olan Darıca Kütüphanesi’nde 20 bin kitap ile en az 31 kategoride 30 bin e-kitap veri tabanı olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 3 katalog tarama kiosk sisteminin yer aldığı kütüphanede 15 bilgisayar, tv, 500 kitap raf desteği, tümleşik kütüphane sistemi yazılımı yer alıyor.

 Katılımcılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, AK Parti İlçe Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Başkan Vekili Hasan Soba, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Sadık Uysal’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi
Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

Eğitim

Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi
İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi

Kültür - Sanat

İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa’ya gönderdiği sır gibi saklanan mektup ortaya çıktı! O kütüphanede saklanıyordu...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa’ya gönderdiği sır gibi saklanan mektup ortaya çıktı! O kütüphanede saklanıyordu...

Gündem

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa’ya gönderdiği sır gibi saklanan mektup ortaya çıktı! O kütüphanede saklanıyordu...

Şahinbey Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Şahinbey Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Kültür - Sanat

Şahinbey Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23