Manyas’ta yaşlılar sokağın tadını çıkardılar

Balıkesir’in Manyas ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan 4 saatlik sürede vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.

Yaklaşık iki aydır evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların çoğu yalnız dolaşmayı tercih ederken, bazıları tatlı su çeşmelerinden sularını aldı, kimisi bankadan maaşını çekti. Kendilerine tanınan izine rağmen Manyas’ta yaşlı vatandaşlar genelde evlerinin bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Cadde ve meydanlar yine bomboştu. Sokağa çıkan yaşlı vatandaşlarımız tatlı su çeşmelerinden evlerine su taşıdı. 79 yaşındaki Nedim Han " 1,5 aydır dışarı çıkmıyordum, şimdi çıktım. Ama cadde ve sokaklarda ki sakinliği görünce eve geri dönmeyi tercih ettim. Manyas’ta evlerin çoğunluğu bahçeli tek katlı yapılar olduğundan vatandaşların bu nedenle dışarıyı pek özlemedikleri belirtildi.