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Manyas’ta kurtuluş ve festival rüzgarı

Balıkesir’in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları ve 5.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:21
Manyas’ta kurtuluş ve festival rüzgarı

Balıkesir’in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları ve 5. geleneksel süt ürünleri festivali başladı.


Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları ile 5.geleneksel süt ürünleri festivali başladı. Kaymakam Muhammed Kaya, kurum amirleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı ilk tören Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "97 yıl önce Anadolu toprakları, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye tanık olmuştur.97 yıl sonra bile emperyalistlerin hain planlarını görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde belirttiği gibi iç ve dış düşmanlar hala o kirli emellerinden vazgeçmediler" dedi.


Konuşma sonrası Belediye Başkanı Tancan Barcin ile meclis üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığına şükran ziyareti gerçekleştirdiler. Kurtuluş ve festival şenlikleri kapsamında gece fener alayı ile Kolpa ve Aydilge’nin katılacağı halk konseri ve Pazar günüde damızlık büyük ve küçükbaş hayvan yarışmalarıyla, hayvancılık üzerine panel yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:21
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