Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimi gecikmeli başladı
Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir’in Manyas ve Gönen ilçelerinde çiftçi ekim mesaisine bu sene yağışlardan dolayı geç başladı.
Arazilerini ekime hazırlayan üreticiler, bu yıl zirai drondan da yararlanıyor. Ekim işlemi dronun yanı sıra elle ve traktörle yapılıyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, Manyas Ovası’nda 65 bin dekar arazide çeltik ekimi yapıldığını söyledi. Yatkın ve Osmancık ekimine rağbet olduğunu belirtti.